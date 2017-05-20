Стид Мальбранк
№10
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
ПСЖ
1 : 1
Кан
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
ПСЖ
1
Кан
1
был в запасе
6.05.2017 6 мая 2017 сб 21:00
Тулуза
0 : 1
Кан
6.05.2017 6 мая 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Кан
1 : 5
Марсель
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 69' - 90'
Кан
1
Марсель
5
минуты: 69' - 90'
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
минуты: 1' - 45'
Кан
1
Нанси
0
минуты: 1' - 45'
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Кан
0
Лилль
1
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
2 : 0
Кан
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Бастия
1
Кан
1
был в запасе
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:00
Нант
1 : 0
Кан
70'
70'
70'
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:00
минуты: 67' - 90'
Нант
1
Кан
0
минуты: 67' - 90'
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
Кан
3 : 2
Лион
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
был в запасе
Кан
3
Лион
2
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 16:30
Кан
3 : 0
Метц
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 16:30
был в запасе
Кан
3
Метц
0
был в запасе
2.12.2016 2 дек. 2016 пт 22:45
Кан
3 : 3
Дижон
2.12.2016 2 дек. 2016 пт 22:45
был в запасе
Кан
3
Дижон
3
был в запасе
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
был в запасе
Лилль
4
Кан
2
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Кан
1
Генгам
1
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
минуты: 72' - 90'
Марсель
1
Кан
0
минуты: 72' - 90'
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 17:00
Кан
1 : 0
Ницца
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Кан
1
Ницца
0
минуты: 80' - 90'
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 71' - 90'
Нанси
2
Кан
0
минуты: 71' - 90'
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
минуты: 70' - 90'
Кан
0
Сент-Этьен
2
минуты: 70' - 90'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Монпелье
3
Кан
2
был в запасе
1.10.2016 1 окт. 2016 сб 21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
1.10.2016 1 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Кан
1
Тулуза
0
был в запасе
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