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Лента
Матч-центр
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Майкл Доусон
№20
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 нояб. 1983 (36) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Ноттингем Форест
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