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Лента
Матч-центр
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Луис-Антонио Валенсия
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
4 авг. 1985 (34) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
5
0
0
2
0