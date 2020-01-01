Луис-Антонио Валенсия
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
4 авг. 1985 (34) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
5
0
0
2
0