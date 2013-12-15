Карло Нэш
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Норвич Сити
1 : 1
Суонси
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
был в запасе
Норвич Сити
1
Суонси
1
был в запасе
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
был в запасе
4.12.2013 4 дек. 2013 ср 22:45
Ливерпуль
5 : 1
Норвич Сити
4.12.2013 4 дек. 2013 ср 22:45
был в запасе
Ливерпуль
5
Норвич Сити
1
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Норвич Сити
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Норвич Сити
1
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
Норвич Сити
0 : 0
Кардифф
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
был в запасе
Норвич Сити
0
Кардифф
0
был в запасе