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Уилсон Паласиос
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
был в запасе
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сток Сити
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:05
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Сток Сити
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Эвертон
0 : 1
Сток Сити
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Эвертон
0
Сток Сити
1
был в запасе
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Сток Сити
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Сток Сити
1
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
16:30
Тоттенхэм
1 : 2
Сток Сити
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90'