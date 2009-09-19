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Шон Дэйвис
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Сток Сити
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Болтон
1
Сток Сити
1
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Халл Сити
1 : 0
Болтон
19'
19'
19'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
1
Болтон
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
Болтон
0 : 1
Сандерленд
67'
67'
67'
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90'