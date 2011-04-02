Сол Кэмпбелл
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Сток Сити
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 66'
Сток Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 66'
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Болтон
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Болтон
1
был в запасе
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
Бирмингем Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
минуты: 87' - 90'
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 87' - 90'
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Блэкберн
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Блэкберн
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
5.02.2011 5 февр. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
4 : 4
Арсенал
5.02.2011 5 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
4
Арсенал
4
был в запасе
2.02.2011 2 февр. 2011 ср 23:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
2.02.2011 2 февр. 2011 ср 23:00
был в запасе
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Тоттенхэм
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Ливерпуль
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2010 5 дек. 2010 вс 16:30
Вест Бромвич
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
85'
85'
85'
5.12.2010 5 дек. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Челси
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 18:00
Болтон
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Болтон
5
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 77' - 90'
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Блэкберн
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
2
был в запасе
7.11.2010 7 нояб. 2010 вс 16:30
Арсенал
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
7.11.2010 7 нояб. 2010 вс 16:30
был в запасе
Арсенал
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 15:30
минуты: 36' - 90'
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 36' - 90'
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
Эвертон
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Блэкпул
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкпул
2
был в запасе