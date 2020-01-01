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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Нико Кранчар
№19
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-Лига - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Куинз Парк Рейнджерс
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2
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