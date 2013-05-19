Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Росс Тернбулл
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Челси
2 : 1
Эвертон
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Челси
2
Эвертон
1
был в запасе
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
Астон Вилла
1 : 2
Челси
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
был в запасе
Астон Вилла
1
Челси
2
был в запасе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Челси
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Челси
5.05.2013
5 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
0
Челси
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
17:00
Челси
2 : 0
Суонси
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Челси
2
Суонси
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Челси
2
был в запасе
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
22:00
Фулхэм
0 : 3
Челси
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
22:00
был в запасе
Фулхэм
0
Челси
3
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
17:00
Челси
2 : 1
Сандерленд
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Челси
2
Сандерленд
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 1
Челси
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Челси
1
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
был в запасе
Челси
2
Вест Хэм
0
был в запасе
2.03.2013
2 марта 2013
сб
18:00
Челси
1 : 0
Вест Бромвич
2.03.2013
2 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Челси
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
16:30
был в запасе
Манчестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Челси
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Челси
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
2
был в запасе
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Рединг
2 : 2
Челси
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Рединг
2
Челси
2
минуты: 1' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
Челси
2 : 1
Арсенал
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
был в запасе
Челси
2
Арсенал
1
был в запасе
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
Челси
2 : 2
Саутгемптон
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
был в запасе
Челси
2
Саутгемптон
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Сток Сити
0 : 4
Челси
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Сток Сити
0
Челси
4
был в запасе
2.01.2013
2 янв. 2013
ср
22:45
Челси
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
2.01.2013
2 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
16:30
Эвертон
1 : 2
Челси
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Эвертон
1
Челси
2
минуты: 46' - 90'
Показать все игры