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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стюарт Даунинг
№19
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 июля 1984 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Блэкберн
1
0
0
0
0