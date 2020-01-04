Стюарт Даунинг
№19
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 июля 1984 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90'