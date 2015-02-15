Джонатан Вудгейт
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
Арсенал
2 : 0
Мидлсбро
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
был в запасе
Арсенал
2
Мидлсбро
0
был в запасе
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Манчестер Сити
0 : 2
Мидлсбро
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Манчестер Сити
0
Мидлсбро
2
был в запасе