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Ли Карсли
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
9.05.2010
9 мая 2010
вс
18:00
Болтон
2 : 1
Бирмингем Сити
9.05.2010
9 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Болтон
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
1.05.2010
1 мая 2010
сб
14:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Бернли
1.05.2010
1 мая 2010
сб
14:45
минуты: 90' - 90'
Бирмингем Сити
2
Бернли
1
минуты: 90' - 90'
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Сток Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Сток Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
Бирмингем Сити
0 : 0
Челси
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
15:45
был в запасе
Бирмингем Сити
0
Челси
0
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
18:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
18:00
был в запасе
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Вест Хэм
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм
0
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Бирмингем Сити
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
3
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
15:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Бирмингем Сити
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
15:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Фулхэм
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Фулхэм
0
был в запасе
9.11.2009
9 нояб. 2009
пн
23:00
Ливерпуль
2 : 2
Бирмингем Сити
71'
71'
71'
9.11.2009
9 нояб. 2009
пн
23:00
минуты: 16' - 90'
Ливерпуль
2
Бирмингем Сити
2
минуты: 16' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Манчестер Сити
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Бирмингем Сити
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Сандерленд
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
1
минуты: 83' - 90'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
Арсенал
3 : 1
Бирмингем Сити
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 78'
Арсенал
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 78'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
17:00
Бернли
2 : 1
Бирмингем Сити
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
17:00
был в запасе
Бернли
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
1 : 2
Болтон
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Болтон
2
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
Бирмингем Сити
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
минуты: 47' - 87'
Бирмингем Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 47' - 87'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бирмингем Сити
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 74'
Тоттенхэм
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 74'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Сток Сити
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
Бирмингем Сити
1 : 0
Портсмут
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Портсмут
0
был в запасе