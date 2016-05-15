Микель Артета
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Арсенал
4
Астон Вилла
0
минуты: 88' - 90'
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 19:15
Сток Сити
0 : 0
Арсенал
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 19:15
был в запасе
Сток Сити
0
Арсенал
0
был в запасе
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Ливерпуль
3 : 3
Арсенал
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
минуты: 87' - 90'
Ливерпуль
3
Арсенал
3
минуты: 87' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Арсенал
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
минуты: 14' - 49'
Вест Бромвич
2
Арсенал
1
минуты: 14' - 49'
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 19:00
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
минуты: 77' - 90'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
Уотфорд
0 : 3
Арсенал
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
минуты: 81' - 90'
Уотфорд
0
Арсенал
3
минуты: 81' - 90'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 5
Арсенал
68'
68'
68'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
минуты: 21' - 90'
Лестер Сити
2
Арсенал
5
минуты: 21' - 90'
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 14:45
был в запасе
Челси
2
Арсенал
0
был в запасе
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 17:00
Арсенал
2 : 0
Сток Сити
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Арсенал
2
Сток Сити
0
минуты: 84' - 90'
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 14:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 14:45
минуты: 81' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 81' - 90'
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 22:00
Арсенал
0 : 0
Ливерпуль
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 22:00
был в запасе
Арсенал
0
Ливерпуль
0
был в запасе
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:30
минуты: 75' - 90'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
минуты: 75' - 90'
9.08.2015 9 авг. 2015 вс 15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
9.08.2015 9 авг. 2015 вс 15:30
был в запасе
Арсенал
0
Вест Хэм
2
был в запасе