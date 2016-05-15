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Микель Артета
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Арсенал
4
Астон Вилла
0
минуты: 88' - 90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:15
Сток Сити
0 : 0
Арсенал
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:15
был в запасе
Сток Сити
0
Арсенал
0
был в запасе
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3 : 3
Арсенал
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
минуты: 87' - 90'
Ливерпуль
3
Арсенал
3
минуты: 87' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Арсенал
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
минуты: 14' - 49'
Вест Бромвич
2
Арсенал
1
минуты: 14' - 49'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
19:00
Арсенал
1 : 1
Тоттенхэм
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Арсенал
1
Тоттенхэм
1
минуты: 77' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
Уотфорд
0 : 3
Арсенал
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
минуты: 81' - 90'
Уотфорд
0
Арсенал
3
минуты: 81' - 90'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 5
Арсенал
68'
68'
68'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
минуты: 21' - 90'
Лестер Сити
2
Арсенал
5
минуты: 21' - 90'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
был в запасе
Челси
2
Арсенал
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Арсенал
2 : 0
Сток Сити
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Арсенал
2
Сток Сити
0
минуты: 84' - 90'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:45
минуты: 81' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 81' - 90'
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
22:00
Арсенал
0 : 0
Ливерпуль
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
22:00
был в запасе
Арсенал
0
Ливерпуль
0
был в запасе
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 75' - 90'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
минуты: 75' - 90'
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
15:30
был в запасе
Арсенал
0
Вест Хэм
2
был в запасе