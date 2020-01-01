Джолеон Лескотт
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сандерленд
1
0
0
0
0