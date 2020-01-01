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Матч-центр
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Джолеон Лескотт
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2016/2017
Команда
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