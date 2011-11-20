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Дачиан Варга
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
13:00
Динамо
2 : 1
Кубань
68'
68'
68'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
13:00
минуты: 62' - 90'
Динамо
2
Кубань
1
минуты: 62' - 90'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
15:15
Кубань
1 : 1
Зенит
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:15
Краснодар
0 : 2
Кубань
45'
45'
45'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Краснодар
0
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
Кубань
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
11:30
Амкар
3 : 1
Кубань
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
3
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
Кубань
0 : 0
ЦСКА
47'
47'
47'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 87'
Кубань
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 87'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
Кубань
1 : 0
Анжи
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 76'
Ахмат
1
Кубань
2
минуты: 1' - 76'
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
20:00
Кубань
0 : 1
Локомотив
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 63'
Кубань
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 63'
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
Кубань
5 : 0
Волга
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
5
Волга
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 2
Кубань
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 62'
Ростов
1
Кубань
2
минуты: 1' - 62'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Рубин
0 : 2
Кубань
27'
27'
27'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 82'
Рубин
0
Кубань
2
минуты: 1' - 82'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
Кубань
0 : 1
Краснодар
75'
75'
75'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Кубань
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
Кубань
3 : 2
Амкар
70'
70'
70'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
минуты: 1' - 85'
Кубань
3
Амкар
2
минуты: 1' - 85'
29.05.2011
29 мая 2011
вс
18:00
ЦСКА
1 : 1
Кубань
29.05.2011
29 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
20.05.2011
20 мая 2011
пт
17:15
Кубань
1 : 1
Спартак-Нальчик
20.05.2011
20 мая 2011
пт
17:15
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
Анжи
0 : 0
Кубань
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Анжи
0
Кубань
0
минуты: 86' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
13:00
Кубань
2 : 1
Ахмат
19'
19'
19'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
13:00
19'
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
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