Грег Халфорд
№45
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 19:00
Кардифф
0 : 2
Манчестер Сити
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 19:00
был в запасе
Кардифф
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
Мэнсфилд Таун
1 : 4
Кардифф
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
был в запасе
Мэнсфилд Таун
1
Кардифф
4
был в запасе
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
Кардифф
0 : 0
Мэнсфилд Таун
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Кардифф
0
Мэнсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90'