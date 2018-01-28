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Матч-центр
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Грег Халфорд
№45
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2011/2012
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
19:00
Кардифф
0 : 2
Манчестер Сити
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
19:00
был в запасе
Кардифф
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
22:45
Мэнсфилд Таун
1 : 4
Кардифф
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
22:45
был в запасе
Мэнсфилд Таун
1
Кардифф
4
был в запасе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
Кардифф
0 : 0
Мэнсфилд Таун
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кардифф
0
Мэнсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90'