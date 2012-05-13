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Мартон Фулоп
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Арсенал
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
Болтон
2 : 2
Вест Бромвич
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Болтон
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
Ливерпуль
0 : 1
Вест Бромвич
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
был в запасе
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Вест Бромвич
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
3.03.2012
3 марта 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Челси
3.03.2012
3 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Челси
0
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Сандерленд
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
4
Сандерленд
0
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
был в запасе
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Суонси
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Суонси
2
был в запасе
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:59
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:59
был в запасе
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Вест Бромвич
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Сток Сити
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Норвич Сити
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Норвич Сити
2
был в запасе
3.01.2012
3 янв. 2012
вт
22:45
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
3.01.2012
3 янв. 2012
вт
22:45
был в запасе
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
1.01.2012
1 янв. 2012
вс
15:30
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
1.01.2012
1 янв. 2012
вс
15:30
был в запасе
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
был в запасе
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
Вест Бромвич
0 : 0
Манчестер Сити
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Вест Бромвич
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
3
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Блэкберн
1 : 2
Вест Бромвич
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Уиган Атлетик
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Вест Бромвич
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 3
Тоттенхэм
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
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