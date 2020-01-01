Джон Терри
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Астон Вилла
1
0
0
0
0