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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джон Терри
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Кубок - 2017/2018
Команда
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Астон Вилла
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