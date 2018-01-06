Джон Терри
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 3
Питерборо Юнайтед
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Питерборо Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'