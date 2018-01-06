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Матч-центр
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Джон Терри
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Питерборо Юнайтед
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Питерборо Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'