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Хенри Хименес
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
21:45
Рома
5 : 0
Болонья
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
21:45
был в запасе
Рома
5
Болонья
0
был в запасе
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Болонья
3 : 3
Милан
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
был в запасе
Болонья
3
Милан
3
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Торино
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Торино
2
был в запасе
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
21:45
Болонья
2 : 2
Сампдория
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
21:45
был в запасе
Болонья
2
Сампдория
2
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 0
Болонья
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
был в запасе
Наполи
3
Болонья
0
был в запасе