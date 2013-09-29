Хенри Хименес
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 21:45
Рома
5 : 0
Болонья
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 21:45
был в запасе
Рома
5
Болонья
0
был в запасе
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Болонья
3 : 3
Милан
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
был в запасе
Болонья
3
Милан
3
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Торино
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
был в запасе
Болонья
1
Торино
2
был в запасе
1.09.2013 1 сент. 2013 вс 21:45
Болонья
2 : 2
Сампдория
1.09.2013 1 сент. 2013 вс 21:45
был в запасе
Болонья
2
Сампдория
2
был в запасе
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Наполи
3 : 0
Болонья
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
был в запасе
Наполи
3
Болонья
0
был в запасе