Эфстатиос Алонефтис
№46
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
29 марта 1983 (37) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 62'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 62'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе