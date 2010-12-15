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Станислав Ангелов
№20
Полузащитник
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Команда
Левски
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Наполи
1 : 0
ФКСБ
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 1' - 65'
Наполи
1
ФКСБ
0
минуты: 1' - 65'
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
ФКСБ
1 : 1
Ливерпуль
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
ФКСБ
1
Ливерпуль
1
минуты: 46' - 90'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
ФКСБ
3 : 1
Утрехт
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 87' - 90'
ФКСБ
3
Утрехт
1
минуты: 87' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Утрехт
1 : 1
ФКСБ
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 66'
Утрехт
1
ФКСБ
1
минуты: 1' - 66'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
ФКСБ
3 : 3
Наполи
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 79' - 90'
ФКСБ
3
Наполи
3
минуты: 79' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Ливерпуль
4 : 1
ФКСБ
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 52'
Ливерпуль
4
ФКСБ
1
минуты: 1' - 52'