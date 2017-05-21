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Матч-центр
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Герхард Треммель
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Суонси
2 : 1
Вест Бромвич
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
был в запасе
Суонси
2
Вест Бромвич
1
был в запасе