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Виталий Ланько
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Черноморец
0 : 1
Луч
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 58'
Черноморец
0
Луч
1
минуты: 1' - 58'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
14:00
Урал
1 : 0
Черноморец
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Урал
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 46'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
Сибирь
4 : 0
Черноморец
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
минуты: 1' - 78'
Сибирь
4
Черноморец
0
минуты: 1' - 78'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
Черноморец
3 : 0
Чита
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
3
Чита
0
минуты: 1' - 90'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
Волга
4 : 0
Черноморец
65'
65'
65'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Волга
4
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
8.09.2009
8 сент. 2009
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Черноморец
8.09.2009
8 сент. 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
18:00
Черноморец
1 : 2
Анжи
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
18:00
Черноморец
1 : 1
Волгарь
73'
73'
73'
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
18:00
73'
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
18:00
Краснодар
1 : 0
Черноморец
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
18:00
минуты: 1' - 85'
Краснодар
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 85'
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
16:00
Носта
0 : 1
Черноморец
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Носта
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
6.08.2009
6 авг. 2009
чт
17:00
Витязь
4 : 1
Черноморец
6.08.2009
6 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 68'
Витязь
4
Черноморец
1
минуты: 1' - 68'
2.06.2009
2 июня 2009
вт
17:30
Шинник
4 : 2
Салют
64'
64'
64'
2.06.2009
2 июня 2009
вт
17:30
64'
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Салют
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
9:00
Луч
0 : 0
Салют
3.05.2009
3 мая 2009
вс
9:00
минуты: 1' - 56'
Луч
0
Салют
0
минуты: 1' - 56'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Салют
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
11:00
минуты: 62' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Салют
0
минуты: 62' - 90'
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:30
Салют
0 : 0
Сибирь
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 46' - 90'
Салют
0
Сибирь
0
минуты: 46' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Салют
2 : 0
Урал
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 53'
Салют
2
Урал
0
минуты: 1' - 53'
8.04.2009
8 апр. 2009
ср
11:00
Чита
1 : 3
Салют
8.04.2009
8 апр. 2009
ср
11:00
минуты: 80' - 90'
Чита
1
Салют
3
минуты: 80' - 90'
28.03.2009
28 марта 2009
сб
17:00
Салют
1 : 1
Волга
28.03.2009
28 марта 2009
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Салют
1
Волга
1
минуты: 89' - 90'