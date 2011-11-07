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Предраг Сикимич
№81
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Луч
1 : 1
Урал
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 90' - 90'
Луч
1
Урал
1
минуты: 90' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Динамо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
минуты: 65' - 90'
Урал
0
Динамо
0
минуты: 65' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
Урал
0 : 2
Шинник
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 46'
Урал
0
Шинник
2
минуты: 1' - 46'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Урал
69'
90'
69'
90'
69'
90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
69'
минуты: 9' - 90'
Енисей
1
Урал
1
минуты: 9' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
минуты: 90' - 90'
Урал
3
Торпедо
2
минуты: 90' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:00
Мордовия
4 : 2
Урал
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:00
минуты: 85' - 90'
Мордовия
4
Урал
2
минуты: 85' - 90'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
15:00
Урал
1 : 1
Оренбург
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
18:00
Торпедо
0 : 1
Урал
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
18:00
минуты: 77' - 90'
Торпедо
0
Урал
1
минуты: 77' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
19:00
Балтика
2 : 2
Урал
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
19:00
минуты: 64' - 90'
Балтика
2
Урал
2
минуты: 64' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Факел
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:00
минуты: 83' - 90'
Урал
1
Факел
1
минуты: 83' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
минуты: 71' - 90'
Урал
5
Химки
2
минуты: 71' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 86' - 90'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 86' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
21'
21'
21'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
21'
минуты: 1' - 65'
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 0
Урал
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
минуты: 31' - 90'
Динамо
0
Урал
0
минуты: 31' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Шинник
1 : 2
Урал
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
минуты: 1' - 62'
Шинник
1
Урал
2
минуты: 1' - 62'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:00
Урал
3 : 2
Сибирь
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:00
минуты: 1' - 80'
Урал
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 80'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
Урал
0 : 0
Енисей
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
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