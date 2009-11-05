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Владимир Манчев
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
Базель
3 : 1
ЦСКА
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 71'
Базель
3
ЦСКА
1
минуты: 1' - 71'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
ЦСКА
0 : 2
Базель
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 65' - 90'
ЦСКА
0
Базель
2
минуты: 65' - 90'
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
Рома
2 : 0
ЦСКА
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Рома
2
ЦСКА
0
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
ЦСКА
1 : 1
Фулхэм
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
был в запасе
ЦСКА
1
Фулхэм
1
был в запасе