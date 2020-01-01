Серхио Асенхо
№1
Вратарь
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июня 1989 (30) лет
Рост
182
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Вильярреал
22
0
1
0