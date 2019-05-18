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Педро Лопес
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 нояб. 1983 (36) лет
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 78'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 78'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Жирона
1 : 2
Леванте
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Жирона
1
Леванте
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Леванте
4
Райо Вальекано
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
1 : 0
Леванте
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:45
был в запасе
Барселона
1
Леванте
0
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
22:30
Леванте
4 : 0
Бетис
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
22:30
был в запасе
Леванте
4
Бетис
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Эспаньол
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Эспаньол
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:45
Валенсия
3 : 1
Леванте
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:45
был в запасе
Валенсия
3
Леванте
1
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:30
Леванте
2 : 2
Уэска
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:30
был в запасе
Леванте
2
Уэска
2
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Эйбар
31.03.2019
31 марта 2019
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Эйбар
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
Леванте
0 : 2
Вильярреал
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
0
Вильярреал
2
был в запасе
4.03.2019
4 марта 2019
пн
23:00
Леганес
1 : 0
Леванте
4.03.2019
4 марта 2019
пн
23:00
был в запасе
Леганес
1
Леванте
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
Леванте
1 : 2
Реал
82'
82'
82'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
был в запасе
Леванте
1
Реал
2
был в запасе
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
Алавес
2 : 0
Леванте
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Алавес
2
Леванте
0
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
Севилья
5 : 0
Леванте
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Севилья
5
Леванте
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Леванте
2 : 0
Вальядолид
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
был в запасе
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
23:00
Леванте
1 : 3
Реал Сосьедад
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
18:15
Вильярреал
1 : 1
Леванте
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
18:15
был в запасе
Вильярреал
1
Леванте
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Леванте
2 : 0
Леганес
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Реал
1 : 2
Леванте
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Реал
1
Леванте
2
был в запасе
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