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Хавьер Бараха
№8
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Гранада
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Вальядолид
0
Гранада
1
минуты: 86' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
был в запасе
Бетис
4
Вальядолид
3
был в запасе
7.05.2014
7 мая 2014
ср
22:00
Вальядолид
1 : 1
Реал
90'
90'
90'
7.05.2014
7 мая 2014
ср
22:00
минуты: 82' - 90'
Вальядолид
1
Реал
1
минуты: 82' - 90'
3.05.2014
3 мая 2014
сб
22:59
Вальядолид
1 : 0
Эспаньол
3.05.2014
3 мая 2014
сб
22:59
минуты: 89' - 90'
Вальядолид
1
Эспаньол
0
минуты: 89' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
был в запасе
Вальядолид
1
Альмерия
0
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:00
Вальядолид
1 : 1
Райо Вальекано
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:00
был в запасе
Вальядолид
1
Райо Вальекано
1
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
Севилья
4 : 1
Вальядолид
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
был в запасе
Севилья
4
Вальядолид
1
был в запасе
8.03.2014
8 марта 2014
сб
18:00
Вальядолид
1 : 0
Барселона
8.03.2014
8 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Вальядолид
1
Барселона
0
был в запасе
1.03.2014
1 марта 2014
сб
18:00
Малага
1 : 1
Вальядолид
1.03.2014
1 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Малага
1
Вальядолид
1
был в запасе
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
18:00
Атлетико
3 : 0
Вальядолид
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Атлетико
3
Вальядолид
0
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
19:00
Вальядолид
2 : 2
Эльче
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
2
Эльче
2
был в запасе
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
22:00
Хетафе
0 : 0
Вальядолид
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
22:00
был в запасе
Хетафе
0
Вальядолид
0
был в запасе
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
1 : 0
Вильярреал
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
0
был в запасе
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
-:-
Атлетик
4 : 2
Вальядолид
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
-:-
был в запасе
Атлетик
4
Вальядолид
2
был в запасе
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:59
Гранада
4 : 0
Вальядолид
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:59
минуты: 61' - 90'
Гранада
4
Вальядолид
0
минуты: 61' - 90'
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Вальядолид
0
Бетис
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
Эспаньол
4 : 2
Вальядолид
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
4
Вальядолид
2
был в запасе
17.12.2013
17 дек. 2013
вт
-:-
Вальядолид
3 : 0
Сельта
17.12.2013
17 дек. 2013
вт
-:-
был в запасе
Вальядолид
3
Сельта
0
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
22:00
Реал
4 : 0
Вальядолид
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
22:00
был в запасе
Реал
4
Вальядолид
0
был в запасе
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
Вальядолид
0 : 1
Осасуна
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
был в запасе
Вальядолид
0
Осасуна
1
был в запасе
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