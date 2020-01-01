Артур Боруц
№1
Вратарь
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Команда
Борнмут
Гражданство
Польша
Дата рождения
20 февр. 1980 (40) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Борнмут
0
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