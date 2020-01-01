Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Артур Боруц
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Борнмут
Гражданство
Польша
Дата рождения
20 февр. 1980 (40) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Борнмут
0
0
0
0