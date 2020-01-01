Якуб Блащиковски
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
14 дек. 1985 (34) года
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Польша
1
0
1
0
0