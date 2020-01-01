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Лента
Матч-центр
Моя команда
Якуб Блащиковски
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
14 дек. 1985 (34) года
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Польша
1
0
1
0
0