Якуб Блащиковски
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
14 дек. 1985 (34) года
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.09.2019 9 сент. 2019 пн 21:45
Польша
0 : 0
Австрия
9.09.2019 9 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Польша
0
Австрия
0
был в запасе
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
Словения
2 : 0
Польша
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Словения
2
Польша
0
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
минуты: 62' - 90'
Польша
2
Латвия
0
минуты: 62' - 90'
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Австрия
0
Польша
1
был в запасе