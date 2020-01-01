Марио Гомес
№27
Нападающий
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 июля 1985 (34) года
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Штутгарт
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