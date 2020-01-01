Сами Хедира
№6
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 апр. 1987 (33) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
9
0
1
3
0