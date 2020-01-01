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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сами Хедира
№6
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 апр. 1987 (33) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
9
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3
0