Сами Хедира
№6
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 апр. 1987 (33) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 70'
Аталанта
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 70'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
был в запасе
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 62'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 62'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
32'
32'
32'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 61'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 61'
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
7'
7'
7'
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
53'
53'
53'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 63'
Парма
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 63'