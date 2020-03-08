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Сами Хедира
№6
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 апр. 1987 (33) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Аталанта
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 70'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 62'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 62'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
32'
32'
32'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 61'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 61'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
7'
7'
7'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
53'
53'
53'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 63'
Парма
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 63'