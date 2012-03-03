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Антонио Да Силва
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
3.03.2012
3 марта 2012
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
3.03.2012
3 марта 2012
сб
20:30
минуты: 79' - 90'
Боруссия
2
Майнц
1
минуты: 79' - 90'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 4
Боруссия
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Боруссия
4
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:30
Боруссия
1 : 1
Кайзерслаутерн
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 73'
Боруссия
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 73'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Боруссия
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
1
был в запасе
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Аугсбург
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Боруссия
4
Аугсбург
0
минуты: 68' - 90'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Майнц
1
Боруссия
2
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Боруссия
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Герта
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Боруссия
1
Герта
2
минуты: 46' - 90'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
Байер
0 : 0
Боруссия
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
был в запасе
Байер
0
Боруссия
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
2
Нюрнберг
0
был в запасе
5.08.2011
5 авг. 2011
пт
21:30
Боруссия
3 : 1
Гамбург
5.08.2011
5 авг. 2011
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
3
Гамбург
1
был в запасе