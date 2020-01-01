Роберто Хильберт
№19
Защитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 окт. 1984 (35) лет
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Кубок - 2018/2019
Команда
И
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П
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Кр
Гройтер Фюрт
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0
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