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Лента
Матч-центр
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Роберто Хильберт
№19
Защитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 окт. 1984 (35) лет
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2009/2010
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'