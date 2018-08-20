Роберто Хильберт
№19
Защитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 окт. 1984 (35) лет
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'