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Матч-центр
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Людовик Маньин
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2011/2012
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
23:05
Спортинг
2 : 0
Цюрих
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
Цюрих
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
Лацио
1 : 0
Цюрих
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 62' - 90'
Лацио
1
Цюрих
0
минуты: 62' - 90'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Цюрих
1 : 1
Лацио
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Васлуй
2 : 2
Цюрих
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
Васлуй
2
Цюрих
2
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Цюрих
0 : 2
Спортинг
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Цюрих
0
Спортинг
2
был в запасе