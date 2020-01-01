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Сердар Таски
№35
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Россия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
14
0
0
1
0