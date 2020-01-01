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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рикарду Карвалью
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. лига 1
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016
Чемпионат Европы Плей-офф - 2016
Команда
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