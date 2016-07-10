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Матч-центр
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Рикарду Карвалью
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. лига 1
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016
10.07.2016
10 июля 2016
вс
22:00
Португалия
1 : 0
Франция
10.07.2016
10 июля 2016
вс
22:00
был в запасе
Португалия
1
Франция
0
был в запасе
6.07.2016
6 июля 2016
ср
22:00
Португалия
2 : 0
Уэльс
6.07.2016
6 июля 2016
ср
22:00
был в запасе
Португалия
2
Уэльс
0
был в запасе
30.06.2016
30 июня 2016
чт
22:00
Польша
1(3) : 1(5)
Португалия
30.06.2016
30 июня 2016
чт
22:00
был в запасе
Польша
1(3)
Португалия
1(5)
был в запасе
25.06.2016
25 июня 2016
сб
22:00
Хорватия
0 : 1
Португалия
25.06.2016
25 июня 2016
сб
22:00
был в запасе
Хорватия
0
Португалия
1
был в запасе