Рикарду Карвалью
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.07.2016 10 июля 2016 вс 22:00
Португалия
1 : 0
Франция
10.07.2016 10 июля 2016 вс 22:00
был в запасе
Португалия
1
Франция
0
был в запасе
6.07.2016 6 июля 2016 ср 22:00
Португалия
2 : 0
Уэльс
6.07.2016 6 июля 2016 ср 22:00
был в запасе
Португалия
2
Уэльс
0
был в запасе
30.06.2016 30 июня 2016 чт 22:00
Польша
1(3) : 1(5)
Португалия
30.06.2016 30 июня 2016 чт 22:00
был в запасе
Польша
1(3)
Португалия
1(5)
был в запасе
25.06.2016 25 июня 2016 сб 22:00
Хорватия
0 : 1
Португалия
25.06.2016 25 июня 2016 сб 22:00
был в запасе
Хорватия
0
Португалия
1
был в запасе