Эшли Коул
№3
Защитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 дек. 1980 (39) лет
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дерби Каунти
1
1
0
0
0