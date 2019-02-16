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Лента
Матч-центр
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Эшли Коул
№3
Защитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 дек. 1980 (39) лет
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 1
Дерби Каунти
81'
81'
81'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:30
81'
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Дерби Каунти
1
был в запасе