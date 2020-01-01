Лассана Диарра
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 марта 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
2
0
0
0
0