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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лассана Диарра
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 марта 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
2
0
0
0
0