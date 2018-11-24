Лассана Диарра
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 марта 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Тулуза
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
был в запасе
ПСЖ
1
Тулуза
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 23:00
был в запасе
Монако
0
ПСЖ
4
был в запасе
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:45
ПСЖ
2 : 1
Лилль
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:45
был в запасе
ПСЖ
2
Лилль
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 23:00
был в запасе
Марсель
0
ПСЖ
2
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 18:00
ПСЖ
5 : 0
Амьен
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 18:00
был в запасе
ПСЖ
5
Амьен
0
был в запасе
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 21:45
ПСЖ
4 : 0
Сент-Этьен
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 21:45
минуты: 1' - 46'
ПСЖ
4
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 46'
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 18:00
ПСЖ
3 : 1
Анжер
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
ПСЖ
3
Анжер
1
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Генгам
1 : 3
ПСЖ
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Генгам
1
ПСЖ
3
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 22:00
ПСЖ
3 : 0
Кан
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 70'
ПСЖ
3
Кан
0
минуты: 1' - 70'