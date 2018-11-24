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Матч-центр
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Лассана Диарра
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 марта 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Тулуза
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
1
Тулуза
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
был в запасе
Монако
0
ПСЖ
4
был в запасе
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:45
ПСЖ
2 : 1
Лилль
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:45
был в запасе
ПСЖ
2
Лилль
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
был в запасе
Марсель
0
ПСЖ
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
18:00
ПСЖ
5 : 0
Амьен
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
18:00
был в запасе
ПСЖ
5
Амьен
0
был в запасе
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:45
ПСЖ
4 : 0
Сент-Этьен
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 46'
ПСЖ
4
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 46'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
18:00
ПСЖ
3 : 1
Анжер
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
ПСЖ
3
Анжер
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Генгам
1 : 3
ПСЖ
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Генгам
1
ПСЖ
3
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Кан
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
22:00
минуты: 1' - 70'
ПСЖ
3
Кан
0
минуты: 1' - 70'