Джон Оби Микел
№12
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
22 апр. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Трабзонспор
2
0
0
0
0