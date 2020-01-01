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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джон Оби Микел
№12
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
22 апр. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Трабзонспор
2
0
0
0
0