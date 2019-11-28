Джон Оби Микел
№12
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
22 апр. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
был в запасе
Трабзонспор
0
Хетафе
1
был в запасе
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'