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Лента
Матч-центр
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Джо Коул
№12
Полузащитник
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Команда
Ковентри
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2015/2016
Команда
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Астон Вилла
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